В Польше на пограничном контроле задержали украинку за кражу 30 велосипедов в Дании.

Об этом сообщает TVP Rzeszów.

39-летнюю женщину задержали польские пограничники уже при попытке вернуться в Украину на основании европейского ордера на арест. Ей грозит 6 лет тюрьмы, она уже арестована.

Сообщается, что украденные велосипеды были вывезены из Дании в Германию.

"В ходе проверки документов выяснилось, что ее данные находятся в международной базе розыска. Власти Дании выдали европейский ордер на ее арест. Как оказалось, ее криминальная история была очень оригинальной. Дело касается 30 двухколесных транспортных средств, украденных на территории Дании. Затем они перевозились в Германию", – рассказал представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Петр Закелаж.

Ранее мы сообщали, что в Италии мошенники из Украины попытались выманить деньги у генерала. В мессенджер генералу Тео Лузи пришло сообщение, в котором жулики пытались выдать себя за его дочь: якобы у нее сломался телефон, она позвонит с другого номера и нужно "срочно перевести деньги".

Также мы писали, что в Раде собрались сажать на 15 лет за организацию в Украине мошеннических колл-центров.