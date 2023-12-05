Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что отпуска и каникулы для народных депутатов до завершения действия режима военного положения в Украине не предусмотрены.

Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная Рада приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания.

"То есть никаких каникул, никаких отпусков у народных депутатов нет. Есть нормы Конституции, которые требуют закрывать и открывать очередную сессию в первый вторник сентября и первый вторник февраля, мы это делаем. А отпусков, перерывов, каникул в работе Верховной Рады не предусматривается до завершения действия правового режима военного положения", - сказал Вениславский.

Ранее мы писали, что все фракции и группы Верховной Рады (кроме группы "Восстановление Украины") подписали документ под названием "Выводы, принятые во время девятого "Диалога Жана Моне", в котором говорится, что выборов в Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца войны быть не должно. Они будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

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