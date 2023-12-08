Народный депутат Андрей Одарченко, подозреваемый в попытке дать взятку в биткоинах главе Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафе Найему, уже вернулся к работе в Верховной Раде.

Появилось его фото в сессионном зале парламента.

В ноябре Одарченко вышел на свободу под залог в 15 миллионов гривен.

Как считает следствие, за деньги он просил Найема принять решение о выделении из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора.

Прокуратура обнародовала его разговор с Найемом. Во время беседы он заявил, что не верит в победу Украины, а Владимира Зеленского заставят договариваться с РФ, поэтому президент хочет провести выборы до этого момента.

"Ты что, две ядерные триады имеют две страны: Россия и Америка. О чем мы говорим! Ты что, это мощь! Нас разметут, мы блохи. Уже Иран и Китай дают России оружие, на фронте месиво. У россиян мобрезерв, а у нас все сдувается", - сказал Одарченко.

После истории со взяткой Одарченко исключили из "Слуги народа".