Еврокомиссия разблокирует для Венгрии 10 миллиардов долларов, ранее замороженных до тех пор, пока страна не выполнит реформы.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Ожидается, что замороженные средства выделят на следующей неделе, во вторник. Эта сумма составляет около трети общего приостановленного финансирования Венгрии.

При этом в европейском институте уверяют, что этот шаг не связан с заявлениями премьер-министра Венгрии о блокировании переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

"Время неудачное, поскольку это похоже на торг, но это не так", - сказал для The Guardian неназванный дипломат.

Отмечается, что финансирование разблокировано, поскольку Венгрия выполнила необходимые судебные реформы. Остальные средства будут оставаться замороженными из-за несоответствия другим критериям верховенства права.

"Впервые Венгрия действительно реагирует на наши запросы, и она сделала все, что касается независимости судебной системы, поэтому деньги будут освобождены", - сказали источники издания.

В то же время представители венгерской оппозиции, а также ряд евродепутатов утверждают, что Венгрия не полностью завершила реформы.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан настаивает, чтобы саммит Евросовета прошел без обсуждения вступления Украины в Евросоюз.

Ранее у Орбана заявили, что Венгрия будет блокировать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены их требования по языку образования.

Между тем сегодня Верховная Рада одобрила обновлённый закон о расширении прав нацменьшинств № 10288-1. За него проголосовали 317 народных депутатов.

Принятие этого закона было одним из условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении Украины в сообщество. На нем особенно настаивала Венгрия.