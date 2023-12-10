В Украине еще не приняли решение, бойкотировать ли Олимпиаду-2024 после решения МОК допустить туда Россию и Беларусь под нейтральным флагом.

Об этом сообщил и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный в эфире телемарафона.

"Это не просто спорт - это вопрос внешней политики. Решение об участии должно исходить из интересов нашего государства. Мы должны сохранять холодный разум и принимать взвешенные решения. Каждый спортсмен понимает это", - заявил Матвей Бедный.

По его словам, решение должно быть взвешенным, для этого в министерстве будут коммуницировать с обществом.

Ранее Бедный заявил, что Украина не исключает бойкота Олимпиады-2024 после решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Играм в нейтральном статусе.

При этом Олимпийский чемпион и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк высказался против бойкота Олимпийских игр из-за участия там РФ и Беларуси. По его словам, Украина уже имела опыт бойкотирования соревнований, где выступали "нейтральные" россияне. Также Украине не удалось сформировать вокруг себя коалицию стран-союзников, которые были бы готовы реально присоединиться к бойкоту и тем самым существенно усилить свою позицию.