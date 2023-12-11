Россияне продвигаются к западу от Бахмута сразу по ряду направлений. Об этом пишут украинские и российские военные паблики.

По данным телеграм-канала Deep State, россияне продвинулись восточнее Богдановки (источники противника пишут о "100 метрах от первых домов), а также захватили одну из высот под Хромово.

"На распространяемых врагами кадрах виден десант, которому ничего не сделали, дальнейшая зачистка и закрепление сил противника" - пишет паблик.

Также российские войска взяли одну из высот между Бахмутом и Ивановским (это, по данным Deep State, было еще в начале декабря).

Телеграм-каналы РФ сообщают также о боях в направлении Григоровки и на северо-запад к Орехово-Василевке. Также они пишут о попытках охвата Клещеевки к югу от Бахмута, а также бои там за одну из ключевых высот.

По их данным, замысел российского командования заключается в выходе российских войск на восточный берег канала Северский Донец-Донбасс, после чего армия РФ может либо занять оборону по данной линии, либо попытаться захватить Часов Яр - ключевой укрепленный район ВСУ на пути к агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.

Напомним, вчера стало известно о выводе в тыл из-под Бахмута 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной ветеранами "Азова". Отмечается, что бригаду вывели на восстановление после почти года изнурительных боев.

Напомним, эта бригада была главной ударной силой в наступательных действиях, которые вели ВСУ на данном направлении.

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