Британский премьер-министр Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит в компании нидерландского коллеги Марка Рютте.

Видео публикует немецкое издание BILD.

Сунак встретил Рютте на ступеньках резиденции, они пожали друг другу руки на крыльце, и попытались войти внутрь - но дверь оказалась заперта.

Несколько секунд они пытались открыть дверь или найти другой вход, пока им не открыли дверь изнутри.

В канцелярии Сунака позже объяснили, что из соображений безопасности дверь в резиденцию можно открыть только изнутри. Видимо, охранник внутри здания замешкался и не успел вовремя это сделать.

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