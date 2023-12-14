В Киевской области из-за незаконного подсоединения газопровода в частном домохозяйстве произошел взрыв. Погибли два человека.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в своем телеграм-канале.

"Из-за нарушения владельцем частного дома в Обуховском районе (Киевская область) правил пользования природным газом, а именно подсоединения несанкционированного газопровода, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Харькове из-за оползня погибли двое работников газовой службы во время аварийных работ на газопроводе. 30 спасателей пытались откопать попавших под оползень работников газовой службы, однако когда смогли их достать, они были уже без признаков жизни.

Также мы писали, что в киевской многоэтажке на Троещине взорвался газовый баллон. Обломки окон повредили три припаркованных автомобиля, а также кондиционеры на четырех этажах. Кроме того, пострадал мужчина, которого с ожогами забрали в больницу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.