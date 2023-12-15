Конгресс США принял законопроект, запрещающий любому президенту в одностороннем порядке выходить из НАТО. Для выхода из Североатлантического альянса нужно будет получить согласие Конгресса.

Об этом сообщает издание The Hill.

"Мы должны гарантировать, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников", - заявил один из авторов инициативы Тим Кейн (сенатор-демократ).

The Hill отмечает, что данная мера связана с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Напомним, недавно газета The New York Times писала, что в Европе растёт обеспокоенность, что второе президентство Трампа может означать уничтожение НАТО.

"В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведёт к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО", - сказал Джеймс Г. Ставридис, четырехзвёздный адмирал ВМС в отставке, который был верховным главнокомандующим НАТО с 2009 по 2013 год.

Между тем рейтинг экс-президента США Дональда Трампа превысил рейтинг действующего главы Белого дома Джо Байдена. За Дональда Трампа сейчас готовы проголосовать 47% участников, а за Джо Байдена - только 43%.