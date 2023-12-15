В Черногории сейчас проводится перепись населения. Для проживающих в этой стране граждан Украины напечатаны анкеты на украинском языке, а для граждан РФ - на русском.

Участие в переписи считается обязательным. За отказ предоставлять данные взимается штраф.

В Черногории ещё с конца 1990-х годов живут много украинцев и россиян. После начала полномасштабного вторжения в Украину Черногория стала одним из основных направлений эмиграции россиян.

По итогам переписи будет интересно посмотреть, какой процент населения Черногории сейчас составляют выходцы из Украины, а какой - из России.

Ранее мы писали, что в 2021 году в списке обладателей "золотых паспортов" Черногории оказались граждане Украины из Донецка и Горловки. Всего украинцев в этом списке шестеро. Для трёх из них местом рождения были указаны города, находящиеся на неподконтрольных территориях Донбасса. Также среди украинцев указаны граждане Украины из Киева, Изюма Харьковской области и Винницы.

Мы также сообщали, что обвиняемому в похищении певца Авраама Руссо бизнесмену Исмаилову дали убежище в Черногории.