Кабинет министров Украины отменил запланированную на этот год перепись населения. Ее намерены провести после войны.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, Государственной службе статистики поручено после отмены военного положения внести предложение относительно проведения Всеукраинской переписи населения.

Перепись в Украине не проводилась с 2002 года.

В 2021 году бюджетный комитет согласовал выделение на ее проведение в 2023 году более 80 млн гривен.

Напомним, в прошлом году в Кабинете министров заявляли, что до окончания активных боевых действий на территории Украины "никакой переписи населения быть не может".

До начала войны с РФ Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, в частности, помощь при проведении переписи населения в Украине. Таким образом, Украина могла стать второй страной (первой были США) в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с этой компанией.

Также в Минцифры рассказывали, как будет проходить перепись населения. В ведомстве пояснили, что сначала люди будут регистрироваться онлайн, а кто не сможет - перепишутся оффлайн. Всего будет три этапа.