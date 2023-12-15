Генеральная прокуратура Финляндии начнет расследование в отношении бывшего командира военной неонацистской группировки "Русич" Воислава Тордена (он же Ян "Cлавян" Петровский). Его подозревают в совершении военных преступлений в Украине еще до полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Об этом сообщает Yle.

По данным прокуратуры, речь идет о действиях Петровского против раненых или сдавшихся в плен украинских солдат во время боевых действий на востоке Украины.

Предварительное следствие будет проводиться в Финляндии, поскольку подозреваемый не может быть экстрадирован в Украину. Согласно решению Верховного суда, Финляндия не может согласиться на это из-за условий содержания в украинских тюрьмах.

При этом у финской стороны есть полномочия расследовать предполагаемые преступления в Украине, поскольку речь идет о международном преступлении. То есть подозрения касаются преступления, наказание за которое основано на ратифицированном Финляндией международном соглашении.

Предварительное расследование в отношении Тордена будет проводить Центральная криминальная полиция.

Адвокат Петровского Александр Почуев подтвердил российским СМИ, что его финские коллеги получили информацию из прокуратуры страны, в соответствии с которой его подопечному инкриминируют совершение международных военных преступлений, которые могут быть отнесены и к юрисдикции Финляндии.

На днях мы писали, что Финляндия отказалась экстрадировать в Украину Петровского, суд не нашел оснований даже для его задержания и постановил немедленно его освободить.

Однако сразу после этого пограничная служба Финляндии задержала его.