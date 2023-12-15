Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Лондон приближается к принятию решения по отправке своих солдат в Украину.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"То, что говорит сейчас президент Зеленский, что, если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончится вооружение, которое вы нам не доставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нам вооруженными силами. И есть страны, приближающиеся к этому решению. Британия – одна из них, первая в этом списке", – сообщил Пристайко.

На вопрос, готов ли Лондон отправить своих солдат в Украину, дипломат заявил, что никто никогда не признает этого, а особенно - политики.

"Каждый раз, когда их будут спрашивать, они будут говорить, что нет-нет, мы как, ну куда, при чем здесь, мы лучше дадим все что угодно. Но на самом деле расчеты о том, что, не дай бог, придется применять вооруженные силы, ведутся военными. Для этого военные и есть, и дипломаты, для того чтобы планировать на будущее. Руководство государства политически должно принять решение, это план нормальный или ненормальный. Но наша обязанность, для этого вы нас держите, планировать к худшему. Хуже всего применение для этих стран. Применение своих экспедиционных сил на территории Украины", – объяснил Пристайко.

На уточняющие вопросы он ответил, что отправка войск может произойти при "катастрофическом развитии войны", уточнив, что подразумевает "продолжение оккупации".

1 октября министр обороны Великобритании Грант Шэппс уже заявлял, что британские войска будут впервые размещены в Украине, но премьер Риши Сунак в тот же день это заявление опроверг.

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