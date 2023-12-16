На границе Курской области армия РФ взяла в плен подразделение украинских пограничников. Об этом сообщает губернатор российского региона.

Российские телеграмм-каналы публикуют видео с людьми в украинской форме, которые называют себя "пограничниками четвертой погранзаставы" и заявляют, что командование их считает дезертирами, а на самом деле они попали плен, потому что пошли на позиции, которые командиры назвали свободными от противника, а на самом деле там были россияне. Где именно это произошло на видео не говорится.

Украина информацию не комментировала и не подтверждала.

Украинские паблики показали видео предположительного расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ. Позже Барабаш заявил, что их ликвидировали.

Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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