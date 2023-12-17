По данным на 17 декабря заблокированными остаются три направления на польско-украинской границы. Более двух тысяч грузовиков ожидают своей очереди.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"По состоянию на утро, сегодня, на этих трех направлениях, в очередях в сторону Украины находится где-то 2150 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив "Шегини-Медика". Движение есть, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или 23 ноября, когда началось блокирование "Шегини", - рассказал Демченко.

Сообщил, что остаются заблокированными такие направления: "Рава - Русская - Гребенне"; "Краковец - Корчева"; "Шегини - Медика".

Ранее польское радио сообщило, что блокада польско-украинской границы снова начнется в ночь на понедельник, 18 декабря.

Напомним, поляки снова хотели заблокировать погранпункт "Ягодин", но их остановил мэр Дорогуска Войцех Савва. Перевозчики подали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной, отозвал свое одобрение акции. В ответ протестующие заявили, что подадут в суд.