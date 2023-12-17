У истории с внесением австрийского Райффайзенбанка в украинский список "спонсоров войны" (из-за чего Австрия наложила вето на 12-й пакет антироссийских санкций ЕС и отозвала его после того, как банк из списка исключили) есть и практический аспект.

На фоне претензий от украинских властей в том, что Райффайзен продолжает работу в РФ, его украинскую "дочку" отстранили от программы кредитования бизнеса "5-7-9" (кредиты для бизнеса под маленький процент), который приносит банкам неплохой доход.

И до сих пор, к слову, в этой программе не восстановили.

"К сожалению, Райффайзенбанк не восстановил работу по кредитной госпрограмме 5-7-9%. Как только вернёмся к ней - будет официальное заявление руководства. Мы приостановили работу по 5-7-9% около года назад", - сообщили "Стране" в банке.

На сайте Фонда развития предпринимательства (ведёт программу 5-7-9%) Райффайзенбанка также нет в списке банков-партнеров.

Является ли возвращение банка в эту программу одним из условий Австрии по снятию вето на антироссийские санкции - увидим в ближайшее время.

Напомним, Украина приостановила статус австрийского Райффайзен-банка как "международного спонсора войны".