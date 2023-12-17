Украина приостановила статус австрийского Райффайзен-банка как "международного спонсора войны".

Такая пометка появилась на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции, которое ведет соответствующий реестр.

"Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской Комиссии", - заявляет НАПК.

Вчера агентство Reuters сообщило, что Австрия согласовала 12-й пакет санкций против России - в обмен на исключение Украиной группы Raiffeisen из списка "спонсоров войны".

Ранее появлялась неофициальная информация, что Австрия сняла блокировку с двенадцатого пакета санкций Евросоюз против России. Как утверждал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, этот пакет должен был быть принят в кратчайшие сроки.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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