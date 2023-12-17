В Аргентине штормовой ветер повредил одну из главных достопримечательностей столичного Буэнос-Айреса - механический цветок Флоралис Хенерика. В результате происшествия на земле оказался один из шести лепестков цветка.

Об этом сообщают местные издания.

Объект был подарен городу его создателем, аргентинским архитектором Эдуардо Каталано, как олицетворение надежды и вечной весны и установлен в 2002 году. Цветок состоит из шести лепестков и четырех пестиков. Лепестки сделаны из светоотражающего алюминия, в которых виден весь город. Вокруг скульптуры находятся искусственный бассейн и тропинки, чтобы люди могли лучше рассмотреть объект. По замыслу автора, посредством гидравлической системы цветок высотой 20 метров и весом 18 тонн должен был каждый день распускать и закрывать лепестки, однако из-за поломок в последние годы механизм оставался в закрытом или открытом состоянии без движения.

Отмечается, что ураган обрушился на Буэнос-Айрес в ночь на воскресенье, 17 декабря. Мощным ветром в городе были повалены сотни деревьев, нарушена работа одного из аэропортов, а на проходившем в столице фестивале пострадали 15 человек. Также в пригороде Буэнос-Айреса погибла женщина, получившая травму головы при падении ветки дерева.

Ранее мы рассказывали, что пожар на Гавайях повредил знаменитое дерево, которое посадили в сгоревшем городе почти 150 лет назад.

А в прошлом году на острове Пасхи обгорели знаменитые каменные статуи исполинов.