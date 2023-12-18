Украинцам нужно в несколько раз снизить потребление, чтобы страна могла перейти на военные рельсы.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы".

"Скажу как министр финансов, что военные рельсы – это не только о военной индустрии, это и о понимании общества, что у нас война. К сожалению, пока мы живем в довольно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал", — сказал Марченко.

По его словам, если не перестать покупать "дорогие телефоны и автомобили, экономика сделает болезненные выводы очень быстро".

Как он считает, на текущем этапе общество к такому не готово, но это потенциальный сценарий.

"Могут быть другие налоговые режимы, другие расходные режимы. Мы к этому должны готовиться и, думая о 2025 годе, должны закладывать соответствующие сценарии", - добавил Марченко.

Ранее Марченко признавал, что будущее Украины зависит от США: Украина тратит все доходы и все внутренние займы на финансирование Вооруженных сил, и без иностранной поддержки пришлось бы сократить многие невоенные расходы.

В ноябре мы приводили данные, по которым в Украине каждый четвертый экономит на питании.