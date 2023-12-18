Новый российский морской беспилотник "Одуванчик", о создании которого недавно объявили в РФ, может использоваться для атак на гражданские суда.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы не можем исключать, что такие дроны будут применены и против гражданских судов... Они (россияне - Ред.) постоянно пытались найти повод обвинить гражданское судоходство в поставках грузов военного характера, но все это осталось неподтвержденным", - отметила она.

По конструкции дрон "Одуванчик" похож на украинские аналоги, но есть несколько отличий, что может свидетельствовать о совсем других задачах. В частности, у него нет видимых антенн средств связи, оптических устройств наблюдения и наведения на цель.

Предполагается, что ударный дрон могут использовать для нанесения ударов по мостам и портам, а вместо антенн применить инерционную систему с коррекцией по сигналам GPS.

Ранее волонтер говорила, что россияне обогнали Украину по количеству дронов в разы, поскольку их производство находится под личным контролем Путина.

Также сообщалось, что Украина производит в шесть раз меньше FPV-дронов, чем Россия.

Между тем недавно появилось видео с секретной украинской военной базы, где показана большая партия морских дронов Magura V5, а также можно заметить новые неизвестные беспилотники.