В Кривом Роге спасатели спустили с балкона мужчину, который висел на подштанниках между вторым и третьим этажами головой вниз.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале.

"В Покровском районе города Кривой Рог мужчина висел головой вниз на балконе жилого дома между третьим и вторым этажом и нуждался в помощи. Сотрудники Службы спасения совместно с работниками Национальной полиции с помощью выдвижной стремянки спустили мужчину 1975 года рождения на землю", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что весной в Луцке спасатели сняли на проспекте Соборности девушку, которая повисла на проводах. Она находилась на высоте более 2,5 метров, держась за провода электроснабжения. По словам очевидцев, у девушки заметили нарушения психики.

А в прошлом году хмельницкие патрульные спасли мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из окна седьмого этажа. Однако неудачливый самоубийца запутался в веревках для белья и повис на них этажом ниже. Правоохранители успокоили мужчину и пообщались с ним.