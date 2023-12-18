В Киеве разоблачены работники автошкол, которые за деньги помогали сдать экзамен на вождение по схеме "тайной педали".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что за денежное вознаграждение подозреваемые предлагали слушателям автошколы демонстрировать высокие навыки вождения при сдаче практического экзамена на право вождения транспортных средств.

С этой целью они обустроили обучающие машины "тайной педалью" акселератора. Таким образом, инструкторы имели возможность самостоятельно управлять автомобилем, а будущие водители только крутили руль, а в случае необходимости имитировали переключение коробки передач и по команде включали сигналы поворота.

Другой участник схемы – администратор территориального сервисного центра – не замечал нарушений и выставлял положительную оценку.

Стоимость такой "услуги" составила 450 долларов с человека. Участников схемы задержали при получении суммы.

Напомним, украинцам разрешили сдавать теорию вождения без обязательного обучения в автошколе.

Также мы рассказывали, что в Украине изменят механизм получения водительских прав. Так, классы, где будут сдавать теоретические экзамены, до конца 2023 года будут оборудованы видеокамерами без "слепых зон". Кроме того, будет идентификация лиц каждого человека, который придет на экзамен. А до конца года планируется оборудовать около 150 авто камерами 360 градусов, которые смогут показывать весь салон - чтобы видеть ученика, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки.