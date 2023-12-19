Во Львове открытие нового ресторана McDonald’s прошло с освящением.

Фотография священного действия появились в местных телеграм-каналах.

На снимке мужчина в рясе орошает святой водой девушек-кассирш на фоне рождественской ёлки. За его спиной стоят несколько мужчин - видимо, начальство и руководители данного филиала.

Священник какой церкви проводил освящение, не сообщается.

Ранее появились фото, как в Киеве у открывшегося после обстрелов McDonald’s выстроились очереди. В частности, у "Макдональдса" возле метро "Площадь Льва Толстого" хвост очереди растянулся из здания на улицу. Напомним, 9 октября 2022 года в Киеве открылось ещё три "Макдональдса" по адресам: Боричев спуск, 10-а (ст.метро "Почтовая площадь"); проспект Бажана 8 (ст. метро "Осокорки"); улица Гната Хоткевича, 1-в (ТРК "Проспект"). Таким образом, сейчас в Киеве работает уже 15 ресторанов "Макдональдс". Автомобили, желающие обслужиться в заведении, полностью заняли правую полосу проезжей части, создав помеху для движения общественного транспорта.

Мы также сообщали, что впервые за последние 110 лет УПЦ самостоятельно освятила миро в Киеве. До российского вторжения в Украину освящённое миро ежегодно присылали из Москвы. Миро - в христианстве специально приготовленное и освящённое ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. В православии самостоятельно совершать мироварение имеют право только автокефальные (полностью самостоятельные) церкви.