Танкеры, гружёные российской нефтью, не пропускают в порты Индии.

Об этом сообщает немецкое издание Bloomberg.

Так, шесть судов с пятью миллионами баррелей российской нефти на борту не смогли достичь своего пункта назначения в Индии. Они были вынуждены простаивать в нескольких милях от берега, и в одном случае это длится уже более месяца.

Причины, по которым удерживаются суда, не уточняются, однако, как полагает агентство, одной из них могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую сырую нефть в нарушение ценового потолка в 60 долларов за баррель.

Ранее Индия задержала оплату юанями нескольких партий российской нефти. По имеющейся информации, это было вызвано тем, что власти недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.

"Это не запрещено, и если у частной фирмы есть юани для осуществления своей торговли, правительство не будет её останавливать. Но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю", - заявил представитель министерства финансов Индии.

Мы также сообщали, что Индия стала расплачиваться за российскую нефть китайскими юанями и арабскими дирхамами.