Утром 21 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из рсзо.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 35 "Шахедов". Из них 34 были уничтожены.

На Купянском направлении ВСУ отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 13 атак окупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 14 атак противника в районах Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили 10 атак.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил более 30 безуспешных штурмовых действий.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.

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