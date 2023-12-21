В России осенью 2024 года начнут выдавать призывникам электронные повестки. А с января начнут ставить на воинский учет онлайн, без явки в военкомат.

Такие распоряжения издал Владимир Путин.

Главная новация - повестка считается врученной с момента появления ее в электронном реестре. После этого призывник не может покидать пределы страны (пока не явится в военкомат).

На данный момент это касается только очередных призывов на срочную службу, поскольку мобилизация в РФ не объявлена.

При этом воевать в Украину срочников, как заявляется, не направляют. Однако они могут сделать это, подписав контракт.

Ранее мы писали о том, как в России будет работать электронный реестр призывников.

Также мы писали о том, что в России хотят ограничить выезд призывникам с момента размещения повестки в реестре.

А также, что в России у призывников на военную службу будут изымать загранпаспорт.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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