В России начнут выдавать призывникам электронные повестки с осени 2024 года
В России осенью 2024 года начнут выдавать призывникам электронные повестки. А с января начнут ставить на воинский учет онлайн, без явки в военкомат.
Такие распоряжения издал Владимир Путин.
Главная новация - повестка считается врученной с момента появления ее в электронном реестре. После этого призывник не может покидать пределы страны (пока не явится в военкомат).
На данный момент это касается только очередных призывов на срочную службу, поскольку мобилизация в РФ не объявлена.
При этом воевать в Украину срочников, как заявляется, не направляют. Однако они могут сделать это, подписав контракт.
Ранее мы писали о том, как в России будет работать электронный реестр призывников.
Также мы писали о том, что в России хотят ограничить выезд призывникам с момента размещения повестки в реестре.
А также, что в России у призывников на военную службу будут изымать загранпаспорт.
Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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