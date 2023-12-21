Во Львовской области на автодороге М-06 на участке от Стрыя до Закарпатской области в связи с погодными условиями ограничено движение грузового транспорта.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"В связи с погодными условиями на участке от Стрыя до Закарпатской области автодороги временно ограничено движение грузового транспорта. Низкая видимость и метель. Ужесточено количество техники и экипажей патрульной полиции", - сказано в посте Белошицкого.

Между тем Украинский гидрометцентр предупреждает, что вечером 21 декабря и в течение суток 22 декабря в западных областях порывы ветра составят 17-22 м/с, во Львовской и Ивано-Франковской областях - 25 м/с. А в Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные осадки. На высокогорье Карпат прогнозируют сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метели. В связи с этим там объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Напомним, в конце ноября Украину обильно засыпало снегом. В Одесской области из-за непогоды эвакуировали тысячи человек.

По всей стране в результате ноябрьской непогоды погибли люди. В некоторых регионах перекрывали для движения дороги.