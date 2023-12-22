Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Соответствующий проект постановления появился на официальном сайте Верховной Рады Украины. Его также прокомментировал нардеп Ярослав Железняк у себя в Телеграм.

Группой депутатов во главе с Юлией Тимошенко было внесено постановление об отмене вчерашнего решения Рады.

Пока его не проголосуют, президент не может подписать закон. При этом Рада уже ушла на каникулы примерно до середины января.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За - 248 голосов.

Как стало известно, к этому законопроекту подали почти 900 поправок, которые блокируют его принятие.

"Эта стопка бумаг - 882 поправки народных депутатов, которые мы анализировали более 3 месяцев. 226 из этих поправок – гроб. Потому что это поправки "Батькивщины", которые Юлия Тимошенко и её коллеги угрожают ставить на учёт, чтобы истощить зал и лишить закон голосов. Это более 400 минут работы Рады", – написал один из нардепов.