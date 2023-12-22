Публичные заявления украинских властей о ситуации на фронте все меньше совпадают с их реальными оценками, озвученными в частном порядке.

Об этом заявил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер после поездки в Киев, где он взял интервью у министра обороны Рустема Умерова и пообщался с украинскими чиновниками и военными.

"Мои три дня в Украине показали мне, в частности, одну вещь. Слова чиновников всё меньше совпадают с картиной, которая официально рисуется на пресс-конференциях или в интервью. В том числе недавно у Зеленского. Те, кто говорил не под запись, очень чётко обозначали основные проблемы: боеприпасы, призывники, растущее российское давление", - пишет журналист.

По его словам, власти Украины "сейчас едва ли видят шансы" на новую попытку наступления.

"Все, с кем я разговаривал не под запись, говорят: "Если так будет продолжаться, время начнёт играть явно в пользу Путина. Рассказы с фронта невыносимы", - говорит Ронцхаймер.

Он считает, что 2024 год станет решающим, но украинские чиновники "должны чётко и публично говорить, что происходит, иначе ничего не поможет".

Ранее мы не раз приводили слова военных о проблемах на фронте, в частности о нарастающем дефиците снарядов.

А на Западе все громче говорят, что Украина может потерпеть поражение в войне с Россией уже к лету, если западные союзники не предоставят дополнительную помощь.