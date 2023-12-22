Сенатор Рэнд Пол составил свой ежегодный список непроизводительных трат американского правительства.

Об этом сообщает The Epoch Times.

Сенатор обнаружил американский грант на 2,7 миллиона долларов исследователям в Санкт-Петербурге, которые делали операции кошкам на мозге, а потом ставили их на беговые дорожки и пересылали в США видео экспериментов, вызвавших протесты американских зоозащитников.

Еще одним курьезным, по мнению сенатора, расходом стала закупка министерством обороны США за 8 тысяч долларов аквариума для лобстеров.

Пентагон при этом потерял 90 миллионов долларов из-за неправильного хранения 80 газотурбинных двигателей, та же участь постигла трансмиссии на 12 миллионов и танковые шасси еще на 68 миллионов.

Также американские налогоплательщики через шестимиллионный грант Агентства по международному развитию (USAID) оплатили рекламу туристических достопримечательностей Египта и профинансировали "графические новеллы" министерства внутренней безопасности – комиксы на тему борьбы с дезинформацией.

Федеральный бюджет США также оплатил замеры температуры у 16 лабрадоров разного окраса, чтобы выяснить, что цвет шерсти на температуру не влияет, и "насильственную" смену пола у группы макак-резусов в интересах науки за 477 121 долларов.

Ранее мы рассказывали, что немецкие министры за полгода потратили полмиллиона бюджетных евро на визажистов и косметологов.

Также мы сообщали, что Пентагон с 2018 года не досчитался одного миллиона запчастей к истребителям пятого поколения F-35 на $85 млн.