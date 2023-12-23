Россия может атаковать одну из стран Европы следующей зимой.

Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники в одной из европейских разведок.

В статье говорится, что РФ может нанести удар по Европе в ходе выборов президента США, когда заокеанская страна на какой-то период окажется "без лидера", и предположительно не сможет прийти на помощь союзникам (либо сделает это с задержкой).

Речь идёт о периоде между уходом с должности нынешнего президента США Джо Байдена в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года.

По словам источников Bild, Кремль очень надеется, что бывший президент Дональд Трамп вновь займёт Белый дом, так как при нём "может произойти всё, что угодно".

Какую страну Европы смогут атаковать россияне и с какой целью, в статье не уточняется.

Напомним, американская газета The New York Times сегодня написала о том, что Путин посылает Западу сигналы о готовности к перемирию в Украине.

Ранее США и Германия опровергли информацию Bild о том, что они вынуждают Киев к переговорам с РФ.