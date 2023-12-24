Сегодня, 24 декабря, в Румынии в окрестностях гор Вранча произошло землетрясение с магнитудой 4,1. Его могли ощутить и в Украине.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля Украины.

"Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 110 км от границы с Украиной, на глубине 103 км. Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах" - говорится в сообщении.

Землетрясение в Румынии произошло в 08:06 по местному времени. Сейсмологи оценили толчки в 4,2 балла.

В последний раз мощное землетрясение в районе гор Вранча зафиксировали 4 декабря 2023 года, тогда магнитуда достигла 4,6 по шкале Рихтера.

Ранее мы сообщали, что в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Погибли 118 человек, сотни ранены.

В тот же день в Исландии на полуострове Рейкьянес после нескольких мощных землетрясений началось извержение вулкана. Власти начали эвакуацию населения. Длина трещины в вулкане была около 3,5 км, а лава вытекала со скоростью от 100 до 200 кубических метров в секунду.