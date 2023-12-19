В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его эпицентр - уезд Цзиньшань (провинция Ганьсу) на северо-западе страны.

Об этом пишет Reuters.

Погибли 118 человек, сотни ранены.

По данным Китайского центра сейсмических сетей (CENC), землетрясение произошло вчера вечером, 18 декабря, на глубине 10 километров.

Эпицентр находился в 5 км от границы между Ганьсу и соседней провинцией Цинхай, где также ощущались сильные толчки.

В настоящее время продолжаются спасательные работы. Но из-за того, что зона бедствия находится в высокогорном регионе, где погода холодная, спасательные работы направлены на предотвращение вторичных катастроф, вызванных другими факторами, помимо землетрясения, отмечает издание.

Напомним, в августе в китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера. В результате повреждения обрушились 126 зданий, также 21 человек получил ранения.

А в Исландии на полуострове Рейкьянес после нескольких мощных землетрясений началось извержение вулкана. Власти начали эвакуацию населения. Длина трещины в вулкане составляет около 3,5 км, а лава вытекает со скоростью от 100 до 200 кубических метров в секунду.