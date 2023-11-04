В Непале произошло мощное землетрясение. По меньшей мере 128 человек погибли и десятки получили ранения. Сильное землетрясение произошло в западном районе Джаджаркота.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение произошло в 23:47 в пятницу и имело магнитуду 6,4, сообщил Национальный сейсмологический центр Непала. Немецкий исследовательский центр геонаук оценил силу землетрясения в 5,7, а Геологическая служба США оценила ее в 5,6.

Землетрясение стало самым смертоносным с 2015 года, когда в результате двух землетрясений в гималайской стране погибло около 9000 человек.

На кадрах местных СМИ видны обрушившиеся фасады многоэтажных кирпичных домов, на которых разбросана большая мебель.

"Многие дома рухнули, во многих других образовались трещины. Тысячи жителей провели всю ночь на холодных открытых площадках, потому что они были слишком напуганы, чтобы войти в треснувшие дома во время толчков", - рассказал представитель округа Джаджаркот Хариш Чандра Шарма.

Ранее мы писали, что в Марокко произошло мощное землетрясение поздно вечером 8 сентября, в результате которого 2500 погибших и более 2000 раненных.

Также мы сообщали, что во Франции произошло землетрясение магнитудой до 5,8 баллов.