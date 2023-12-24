Украине удалось вернуть ещё троих детей из временно оккупированных территорий. Сейчас дети находятся в безопасности.

Об этом сообщает глава организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Кулеба рассказал, что это была 14 спасательная миссия организации благодаря, которой удалось вернуть домой 14 детей. Семеро из них были лишены родительской опеки.

"8-летний Елисей до начала полномасштабного вторжения проживал вместе с бабушкой на оккупированной части Херсона. Мама жила в Одессе. Но бабушка умерла, и оккупационные власти сразу поместили ребенка в интернат. По состоянию здоровья мама не могла поехать за сыном, поэтому за ним уехала двоюродная сестра женщины. Однако ребенка ему не отдали, ничего не объяснив, хотя все необходимые документы у женщины были", - рассказал глава организации.

Save Ukraine помогла маме Елисея получить необходимую медицинскую помощь и забрать ребенка с оккупированной территории.

С Елисеем также приехали в Украину два 18-летних брата Андрей и Михаил. Оба сироты, которые до полномасштабного вторжения воспитывались в приемной семье на оккупированной территории.

Ранее мы сообщали, что подросток из Мариуполя, попросивший помощи у Зеленского, смог вернуться в Украину.

Напомним, омбудсмен сообщил, сколько украинских детей усыновили россияне за время полномасштабной войны.