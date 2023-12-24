Запад не может себе позволить "проиграть войну России против Украины".

Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью изданию The Sunday Times.

В связи с этим британский министр призвал повысить военные бюджеты западных держав.

"К сожалению, мир должен осознать, что нельзя оставаться с бюджетами эпохи после холодной войны. Есть много стран, даже стран G7, которые тратят 1-2% ВВП на оборону. Мы не можем обеспечить наше процветание и образ жизни, экономя на наших базовых оборонных потребностях", – сказал Шэппс.

Глава Минобороны Британии добавил, что проигрыш Украины "может иметь последствия в Индо-Тихоокеанском регионе или в других местах", подразумевая, видимо, гипотетическую атаку Китая на Тайвань.

Напомним, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призывает активнее поддерживать Украину. Также он считает, что президент РФ Владимир Путин будет продолжать войну до окончательной победы в Украине.

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