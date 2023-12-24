В столице Сербии Белграде продолжаются протесты оппозиции, которая не признает своего поражения на парламентских и муниципальных выборах.

Видео "майдана" публикуют СМИ и телеграм-каналы.

Новая волна возмущений началась после того, как президент Сербии Александар Вучич, чья коалиция "Сербия не должна останавливаться" победила на недавних парламентских выборах, заявил, что протестные акции оппозиции в сербской столице не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". Вучич также анонсировал, что парламент нового созыва начнет работу в январе, а новое правительство страны будет сформировано в феврале. Глава государства раскритиковал сербскую оппозицию за "жесткое давление на институты власти с целью изменить результаты выборов".

После этого протестующие перекрыли центр Белграда, а также попытались ворваться в здание городской администрации. Они поднялись на ступени администрации, при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, в это время толпа зажгла файеры.

В ответ жандармерия Сербии применила против толпы слезоточивый газ и блокировала изнутри щитами вход в администрацию Белграда.

В связи с этими попытками президент Сербии выступил со срочным обращением к нации. Он заявил, что в Сербии нет революции, а правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. По его словам, сербские спецслужбы заранее получили информацию о подготовке беспорядков от иностранных партнеров.

Напомним, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия", который занял на выборах второе место, отказался признавать свое поражение, обвиняя власти в фальсификациях и краже голоса (Вучич обвинения отвергал). Сторонники оппозиции пытались штурмовать здание Республиканской избирательной комиссии.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что оппозиция устраивает хаос в центре столицы и готовила майдан в Белграде, чтобы прийти к власти путем революции.

"Этого не произойдет", - сказала премьер.