В Службе безопасности Украины (СБУ) впервые показали надводный морской беспилотник "Мамай", который может развивать скорость до 110 километров в час и используется наряду с известным дроном "Морской малыш" (Sea Baby).

Об этом в СБУ рассказали военному журналисту Андрею Цаплиенко.

Отмечается, что новый надводный дрон "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.

Напомним, в начале декабря журналист The Times показал видео с секретной базы ВСУ. В ролике можно было заметить большую партию морских дронов "Магура В5" (Magura V5), а также новые неизвестные беспилотники.

Ранее мы публиковали видео украинского морского беспилотника "Магура", который может нести до 300 кг взрывчатки. Он предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий. Беспилотник разработала украинская госкомпания "СпецТехноЭкспорт".

А в сентябре в сети показали испытания нового украинского подводного дрона "Маричка". Это шестиметровый многоцелевой дрон с радиусом действия около 1 000 километров. Он должен поражать подводную часть кораблей, что, как утверждается, гораздо эффективнее, чем атаки надводных дронов.