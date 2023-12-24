В столице Сербии Белграде местной полиции удалось разогнать протестующих около здания городской администрации.

Об этом сообщают СМИ и публикуют видео бегущих демонстрантов и полицейского кордона возле мэрии.

Также силовики задерживают оппозиционеров, которые пытались штурмовать административные здания, но смогли только разбить двери.

Тем временем сербские власти продолжают делать жесткие заявления в адрес оппозиции.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что штурмующие в Белграде здания госорганов "лишают миллионы сербов права голоса".

"Они не заинтересованы в мире, они открыто призывают к братоубийству. Сербия для них не важна. Они её презирают. Но все эти хулиганы и тщеславные революционеры должны знать, что сербские госорганы достаточно сильны, чтобы справиться с этой попыткой свержения государства", - заявил Вучевич.

Президент Сербии Александар Вучич созвал срочное заседание совета национальной безопасности.

Ранее Александар Вучич пообещал, что "все бунтовщики и головорезы будут задержаны". Он призвал граждан страны не беспокоиться, поскольку "речь не идёт о революции".

Как мы писали, сегодня протестующие перекрыли центр Белграда, а также попытались ворваться в здание городской администрации. Они поднялись на ступени администрации, при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, в это время толпа зажгла файеры.

В ответ жандармерия Сербии применила против толпы слезоточивый газ и блокировала изнутри щитами вход в администрацию Белграда.