Президент Сербии Александар Вучич сделал заявление о протестах оппозиции в Белграде.

Обращение главы государства к нации опубликовали местные СМИ.

Вучич призвал граждан не беспокоиться, поскольку "речь не идёт о революции". По его словам, правоохранители держат ситуацию под контролем.

"Тех, кто пытается прорваться в городское собрание Белграда, около 1 200 человек. Бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов", - сказал Вучич.

Он также поблагодарил иностранные спецслужбы, которые предупредили сербское руководство и предоставили ему информацию о том, что в стране готовится попытка "цветной революции".

Напомним, сегодня протестующие перекрыли центр Белграда, а также попытались ворваться в здание городской администрации. Они поднялись на ступени администрации, при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, в это время толпа зажгла файеры.

В ответ жандармерия Сербии применила против толпы слезоточивый газ и блокировала изнутри щитами вход в администрацию Белграда.

Ранее мы писали, что протесты в Сербии начались еще 18 декабря, когда прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия", который занял на выборах второе место, отказался признавать свое поражение, обвиняя власти в фальсификациях и краже голоса.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что оппозиция устраивает хаос в центре столицы и готовила "майдан" в Белграде, чтобы прийти к власти путем революции.