США объявили свои претензии на огромный кусок территории в Арктике и Беринговом море, на который также претендуют Канада и РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эта территория занимает площадь в миллион квадратных километров, что вдвое больше Калифорнии, и потенциально богата ресурсами.

Госдеп опубликовал карту, на которой нанесены внешние пределы континентального шельфа США, сухопутной территории страны под морем.

США также объявили границы шельфа в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.

Согласно международному праву, страны имеют экономические права на природные ресурсы на морском дне и под ним в зависимости от границ их континентальных шельфов. Моря выше при этом остаются международными водами.

Эти вопросы регулирует Конвенция ООН по морскому праву, которую США так и не ратифицировали. Вместо подачи иска в международную комиссию, США в одностороннем порядке определили границу.

Американские эксперты считают, что это может вызвать "гнев" других стран.

Напомним, 7 октября 2022 года Соединенные Штаты обнародовали новую стратегию относительно Арктики. Документ предусматривает усиление соперничества с Россией и Китаем в стратегическом для Вашингтон регионе.

Также мы писали, что несмотря на значительные потери в войне с Украиной, РФ продолжает развивать свои военные базы в регионах Крайнего Севера вблизи Арктики.