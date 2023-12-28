В Черкассах разоблачили девушку, которая пришла сдавать экзамен на права за свою сестру-близняшку.

Об этом сообщает сервисный центр МВД в Черкасской области.

Отмечается, что внешне их "невозможно различить", но администратору это все-таки как-то удалось.

После прохождения теоретической подготовки сестры пошли сдавать экзамен по знанию ПДД в сервисный центр МВД вместе, но сдать его с первого раза удалось только одной. Поэтому она пошла на пересдачу вместо сестры.

Теперь результаты сданного экзамена аннулированы и они будут давать объяснения полиции.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачены работники автошкол, которые за деньги помогали сдать экзамен на вождение по схеме "тайной педали". За денежное вознаграждение подозреваемые предлагали слушателям автошколы демонстрировать высокие навыки вождения при сдаче практического экзамена на право вождения транспортных средств. С этой целью они обустроили обучающие машины "тайной педалью" акселератора. Стоимость такой "услуги" составила 450 долларов с человека.

Напомним, украинцам разрешили сдавать теорию вождения без обязательного обучения в автошколе.