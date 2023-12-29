Бывший президент Петр Порошенко заявил, что в день масштабного вторжения, утром 24 февраля 2022 года встретился с Владимиром Зеленским и договорился с ним, что получит 8000 автоматов для защиты столицы.

Об этом он заявил в интервью Светлане Орловской на телеканале "Прямой".

Порошенко утверждает, что тогда силовики сбежали и в Киеве царил "хаос". А у него были депутаты и активисты, желающие воевать за столицу и готовые взять оружие у МВД "под свою ответственность".

В результате, по словам Порошенко, они договорились с Зеленским, что прекращают политическую конкуренцию. Президент позвонил тогдашнему главе МВД Денису Монастырскому и поручил выдать пятому президенту оружие.

"И это сработало", - заявил Порошенко.

Ранее Алексей Арестович рассказал журналисту Дмитрию Гордону о том, как уговаривал Зеленского эвакуироваться из Киева в первые дни войны. По его словам, Зеленского пытались уговорить уехать из Киева несколько раз, но он упорно отказывался и запретил даже говорить об этом.

А американская пресса утверждала, что в начале войны Зеленский заявлял о нежелании "удерживать власть любой ценой" и готовности покинуть пост, "если это остановит кровопролитие".