В Черниговской области возле Нежина открыли 60-метровый путепровод, взорванный во время вторжения РФ.

Об этом сообщает областная Служба восстановления.

Путепровод важен для улучшения транспортного сообщения центральных районов Черниговской области с остальными громадами, а также Киевской и Сумской областями.

Длина сооружения через железнодорожные пути – 60 метров, дорога имеет две полосы движения.

"С момента деоккупации области проезда здесь не было вовсе. Летом этого года начали разбирать завалы разрушенного путепровода. Построили новые опоры, устроили монолитное пролетное строение, нанесли все слои дорожного покрытия, установили мостовое ограждение, отремонтировали подходы к путепроводу, установили дорожные знаки", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Святогорске восстановили разрушенный мост возле Святогорской лавры.

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