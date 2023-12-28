В Святогорске восстановили разрушенный мост около Святогорской лавры.

Об этом сообщают местные жители.

Судя по кадрам испытания он прошел и скоро по нему официально запустят движение.

Напомним, что летом 2022 мост был подорван, в тот момент мы публиковали кадры подрыва моста через Северский Донец около Святогорской Лавры.

Позже появились кадры взорванного моста через Северский Донец. Как тогда заявил мэр Святогорска Владимир Бандура, позже перешедший на сторону россиян, "это было сделано в целях безопасности".

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