Фонд братьев Суркисов заявляет, что перевел за год на помощь ВСУ миллиард гривен
Фонд братьев Суркис сообщает об итогах своей волонтерской деятельности за 2023 год.
"По итогам работы фонда на конец 2023 на помощь ВСУ и согражданам направлено 1 миллиард грн. Мы продолжаем работать", - сообщает пресс-служба фонда.
Напомним, вчера Украина подверглась массированной атаке РФ. Всего российские войска выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". В Воздушных силах сообщили, что сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.
Все уничтоженные ракеты - это были модели Х-101/Х-555/Х-55, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков.
Те ракеты, которые сбить не удалось - это Х-22/Х-32 (тоже с дальних бомбардировщиков), пять "Кинжалов", четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна авиаракета Х-59.
Также не удалось сбить баллистические ракеты С-300/С-400/Искандер-М - всего 14 единиц.
Погибло 38 человека, более ста шестидесяти получили ранения.
Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы писали, что волонтер Мария Берлинская заявила, что россияне обогнали Украину по количеству дронов в разы, поскольку их производство находится под личным контролем Путина.