Фонд братьев Суркис сообщает об итогах своей волонтерской деятельности за 2023 год.

"По итогам работы фонда на конец 2023 на помощь ВСУ и согражданам направлено 1 миллиард грн. Мы продолжаем работать", - сообщает пресс-служба фонда.

Напомним, вчера Украина подверглась массированной атаке РФ. Всего российские войска выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". В Воздушных силах сообщили, что сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

Все уничтоженные ракеты - это были модели Х-101/Х-555/Х-55, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков.

Те ракеты, которые сбить не удалось - это Х-22/Х-32 (тоже с дальних бомбардировщиков), пять "Кинжалов", четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна авиаракета Х-59.

Также не удалось сбить баллистические ракеты С-300/С-400/Искандер-М - всего 14 единиц.

Погибло 38 человека, более ста шестидесяти получили ранения.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы писали, что волонтер Мария Берлинская заявила, что россияне обогнали Украину по количеству дронов в разы, поскольку их производство находится под личным контролем Путина.