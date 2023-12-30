Спустя сутки поисков в Польше так и не нашли следов ракеты, которая вчера залетела в воздушное пространство страны. Армия республики заявила, что поиски в намеченном районе завершены без результата.

Об этом сообщает издание Onet.

Ракету искали 500 военных.

Вчера представитель местных властей Польши, люблинский воевода Кшиштоф Коморский заявлял журналистам, что "не было найдено никаких обломков, ни одного предмета – ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что что-то упало на территорию Люблинского воеводства". Он также добавил, что "не было никаких свидетелей взрыва или удара".

По версии польского Генштаба, российская ракета залетала из Украины на 40 км в небо страны на три минуты, а затем улетела обратно в Украину. В связи с этим в небо поднимали истребители F-16.

Как мы писали, ракету видели над городом Вожучин-Цукровня Томашувского повята. Летающий объект, движущийся на огромной скорости, заметили и жители гмины Долгобычув Люблинского воеводства. Это район Пшеводово, где в ноябре 2023 года уже падала украинская ракета, убив двух граждан Польши.

Практически сразу в Польше допустили, что залетевшая ракета могла быть российской. А МИД Польши вручил ноту главе посольства РФ из-за инцидента.