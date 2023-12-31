После 12 лет переговоров, Румыния и Болгария входят в Шенгенскую зону. С марта 2024 года снимают паспортный контроль для воздушных и морских путей сообщения. Для сухопутных границ контроль остаётся.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодняшний день знаменует собой исторический момент для Болгарии и Румынии. И день большой гордости граждан Румынии и Болгарии. С марта они смогут свободно пересекать внутренние морские и воздушные границы без пограничного контроля. Это важный шаг вперед для обеих стран и для Шенгенской зоны в целом", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Румыния и Болгария с 2007 года работали над вступлением в Шенгенскую зону. В 2011 году их приняли, но различные страны блокировали. В 2022 Австрия блокировала из-за слабых усилий по борьбе с незаконной миграцией, а в 2023 к ним присоединилась Венгрия, которая критиковала Болгарию за введение налога на транзит российского газа.

Напомним, в октябре планировалось, что Евросоюз в следующем году запустит новую систему пересечения границы, но уже в ноябре решили перенести аж на 2025 год. Работа над вводом в действие системы ETIAS началась в 2016 году. В рамках ETIAS каждый заявитель будет проходить проверку безопасности, что позволит определить, можно ли разрешать ему въезд в какую-либо страну Шенгенской зоны.