С 1 февраля 2024 года около двух миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанут получать социальные выплаты, если в действующее постановление Министерства соцполитики не внесут соответствующие изменения.

Об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала "Рада".

Чиновница пояснила, что выплат лишатся те, кто подал заявление на выплату такой помощи после 1 августа. Она сообщила, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать проект изменений в документ. По словам вице-премьера, на сегодняшний день такие выплаты получают около 2,5 миллионов человек, из которых 40% заявили, что живут исключительно на полученную от государства помощь.

В начале зимы мы рассказывали, что с 1 декабря власти решили продлить выплаты некоторым категориям переселенцев, подавшимся на помощь после 1 августа, еще на полгода без дополнительного обращения. Гражданам, получавшим помощь до 1 августа 2023 года, сроки выплат продлили до конца января 2024 года.

Вскоре появилась информация о том, что Минсоцполитики хочет сузить круг получателей помощи среди переселенцев.