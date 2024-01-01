Утром 1 января россияне атаковали Львов беспилотниками.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Утром 1 января враг нанес удары беспилотниками по Львову и Дублянам. В результате падения обломков беспилотников произошло разрушение и возгорание зданий. На местах попаданий работают подразделения ГСЧС.

Возгорание уже ликвидировано. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в день рождения Степана Бандеры "москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Белогорще".

"Этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти во Львове:

– в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера

- и в музей Романа Шухевича на Белогорще.

Символично и цинично. Война за нашу историю" - написал Андрей Садовый.

Фото Андрей Садовый

Фото ГСЧС

Ранее во Львове один человек погиб и трое были ранены в результате ракетной атаки.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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